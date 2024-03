(Di mercoledì 20 marzo 2024) La reirritata di Marcello Pittella per il trattamento disc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il bipolarismo seduce anche il centro. Azione e Italia viva devono scegliere da che parte stare - Le regionali segnano un progresso del vecchio Terzo polo. Azione e Italia viva sostengono il centrodestra in Basilicata e forse anche in Calabria dopo aver sostenuto il centrosinistra in Abruzzo: o di ...ilfoglio