Il baritono Leo Nucci | Stavo per emigrare in Australia Poi ho conosciuto una lodigiana

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Sono stato Rigoletto sul palcoscenico 560 volte, ma i personaggi che ho amato di più sono stati i verdiani Simon Boccanegra (dell’omonima opera) e Doge Francesco Foscari (de “I due Foscari”). Personaggi di grande umanità, la stessa che ho trovato a Lodi". Leo, 81 anni, cantante di fama internazionale, è considerato uno dei più grandi baritoni del nostro tempo. Bolognese di origine (di Castiglione dei Pepoli per la precisione) si è trasferito a Lodi per amore 54 anni fa. Ci racconta come è andata? "Occorre fare una premessa e io che sono credente penso che era scritto proprio nel destino. Tutto è iniziato negli anni in cui vivevo a Roma, tra il 1963 e il 1970, anni bellissimi, gli anni della Dolce Vita. Io avevo studiato a Spoleto dove poi nel 1967 debuttai nel ruolo di Figaro ne “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini. A quei tempi, a differenza di ...