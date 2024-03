Il 57% degli italiani è felice ma preoccupato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - In Italia il 57% delle persone sono complessivamente felici e speranzose, ma nel contempo si dicono molto preoccupate e stanche. Stato di buona salute e relazioni personali soddisfacenti sono i principali motivi di felicità, mentre a generare insoddisfazione è soprattutto la situazione economica nazionale. Lo rivela un'indagine Ipsos del team Public Affairs, condotta in occasione della Giornata internazionale della felicità 2024, istituita dall'Onu 12 anni fa. Il World Happiness Report 2024, uscito proprio per questa occasione, assegna all'Italia il 41mo posto nella classifica globale della felicità, molto dietro rispetto a diversi suoi vicini europei. Più di metàintervistati ha valutato il proprio livello di felicità come almeno sufficiente mentre il 16% si considera gravemente in. L'autentica felicità è piuttosto in basso nella ...