Iccf partner ufficiale della Shenzhen-Milan Lifestyle Week

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si sono accesi i riflettori sulla creatività italiana e cinese con una cerimonia di inaugurazione, presso la Guanlan Printmaking Base, per portare in scena 15 show che si terranno dal 19 al 22 marzo all’Eachway Art and Fashion Museum nel distretto di Longhua e un fitto calendario di incontri nel distretto