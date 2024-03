I viticoltori fermi a soluzioni ormai vecchie Intervista all' agronoma Martina Broggio sui cambiamenti climatici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) «Se pubblico un post chiedendo “ti interessa una soluzione per affrontare il cambiamento climatico?”, le reazioni sono pochissime. Se invece chiedo: “ti interessa una soluzione per lo stress idrico della vite?” allora tutti si fanno avanti. Ma la risposta è sempre la stessa». Su Instagram ha 21.800 seguaci, è “The grapevine girl”, a seguirla sono soprattutto vitivinicoltori ma anche amanti del mondo del vino., laureata in viticoltura ed enologia, a quello in cantina ha preferito il lavoro in vigna e oggi ha una sua impresa, la “Soil Evolution”, che fa consulenza per la viticoltura sostenibile nei vigneti di tutta Italia e della California. Ah e la risposta alle due domande di cui sopra, i vignaioli ce l'hanno sotto i loro piedi: il suolo, ovviamente fertile. È quello cheha spiegato di recente anche a una ...