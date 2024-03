I violenti fanno irruzione L' ateneo boicotta Tel Aviv

Incinta del padre a 13 anni a Torino, violentata anche in ospedale: la madre indagata per non aver denunciato - L'uomo ha violentato la figlia in ospedale, dove la 13enne era ricoverata per la gravidanza causata dalle violenze del padre ...notizie.virgilio

Stupro a Torino, 13enne incinta del padre. Indagata anche la madre che non ha denunciato - I medici che la prendono in cura fanno domande anche per conoscere i fatti e sapere chi fosse il padre. Le risposte della 13enne sono poco convincenti, ma la verità emerge dopo un’altra violenza.tg24.sky

Stop ai testi violenti e misogini nelle canzoni, il governo pensa ad una regolamentazione - Dopo l'appello di alcune donne dello spettacolo, come Cristiana Capotondi, Anna Foglietta e Paola Cortellesi il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi ha deciso di intervenire sul tema ...dire