I trasporti e l’ambiente | Sarà una sfida difficile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "La logistica è il trait d’union di tutte le attività produttive contemporanee. Da un lato, è collante delle supply chain, vitali per produrre qualsiasi bene, in particolare ad alta tecnologia; dall’altro è distributore di merci, dai supermercati al modello di e-commerce tipo Amazon". Scrittore, giornalista e consulente alla comunicazione, Cesare Alemanni ha pubblicato il libro La signora delle merci. Dalle caravelle ad Amazon. Come la logistica governa il mondo (Luiss University Press) ed è tra i relatori dell’incontro organizzato da QN Distretti. Alemanni, perchée logistica sono settori così importanti per l’economia mondiale? "I, storicamente, sono volano fondamentale per il commercio. Il filosofo Adam Smith, nel Settecento, diceva: ’Il mare è una superficie che connette mercati distanti’. Oggi, con la globalizzazione delle ...