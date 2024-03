I ricordi di quando eri bambino potrebbero non essere scomparsi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Idell’infanzia forse non sonoCiao lettori di Natura, desiderate ricevere gratuitamente il briefing giornaliero nella vostra casella di posta? Iscrivetevi qui. La minaccia dell’influenza aviaria in Antartide La diffusione globale dell’influenza aviaria H5N1 ha raggiunto l’Antartide, causando la sospensione di progetti di ricerca per evitare la trasmissione dell’infezione. La presenza dell’influenza è stata riscontrata tra gli escrementi di stercorari antartici morti. Plastica: una lunga lista di composti pericolosi Un rapporto ha identificato oltre 16.000 sostanze chimiche presenti nella plastica, di cui almeno 4.200 sono considerate pericolose. Mancano informazioni sui rischi di oltre 10.000 composti, spingendo gli autori L'articolo proviene da News Nosh.

Prosegue il lavoro del l’Inter con gli intermediari di Mehdi Taremi per portarlo in nerazzurro dalla prossima stagione. Con già il duello contro la Juventus nel destino, come ricorda un episodio che ... (inter-news)

Sorteggio parzialmente benevolo per l’ Atalanta che negli ottavi di finali di Europa League affronterà nuovamente lo Sporting Lisbona , già incontrato nel girone eliminatorio, con l’andata in ... (sport.quotidiano)

Stasera in prima tv l’imperdibile ‘Ennio’, ritratto di Morricone firmato Tornatore - Ed epica è stata la vita in arte del Maestro (...) Ennio è anche una parata di stelle. Sono infatti molteplici i registi, i musicisti, i divi che ricordano Morricone, intervistati da Tornatore. Da ...style.corriere

Drupi: «Presi una cotta per la corista, dopo 51 anni è ancora mia moglie. Mahmood quando canta non si capisce niente» - Intervista al cantautore: «Partivano dalla Polonia per incontrarmi. Presi una cotta per la corista, la”piccola e fragile” della mia canzone: dopo 51 anni è ancora mia moglie. E Maria De Filippi era un ...corriere