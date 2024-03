I predatori dell'arca perduta, John Rhys-Davies ricorda l'avvelenamento da cibo sul set:"Volevo morire" - John Rhys-Davies, star di I predatori dell'arca perduta, il primo film della saga di Indiana Jones, ha ricordato un aneddoto spiacevole vissuto dal cast e dalla troupe sul set del film diretto da ...movieplayer

Grandi annunci per Metal Gear Solid previsto per la fine dell'anno, diamo il nostro primo sguardo al menu principale di Snake Eater - I fan di Metal Gear Solid hanno potuto godere ieri di poco più di 20 minuti di aggiornamenti e annunci da parte di Konami. Anche se non c'è stato nulla che abbia davvero sbalordito le persone, ci sono ...gamereactor

Pesca di frodo, rimossa rete fantasma di 1 km a Taranto - La Guardia Costiera di Taranto, nell'ambito di un'attività di ripristino ambientale e di contrasto alla pesca di frodo, ha proceduto alla rimozione di una rete da pesca 'fantasma' dell'estensione ...ansa