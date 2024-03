I più grandi friuliani viventi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono in Friuli col sublime musicista friulano Massimo Silverio, uno che suona e canta tra i Sigur Ros e il Pasolini dell’Academiuta, beviamo refosco, schioppettino, perfino verduzzo, e lo interrogo sul più grande friulano vivente. Chi sarà mai? Dopo Pasolini, Zigaina, Bortolotto, chi potrebbe essere? Lui, indigeno, fa nomi a me purtroppo ignoti. Io, alloctono, avanzo due ipotesi: Mauro Corona e Giorgio Fidenato. Corona non per meriti letterari (ai suoi libri preferisco quelli di Alberto Garlini) bensì televisivi: questo genio, o quest’uomo fortunato, non saprei, riesce a farsi pagare bene per dire la qualunque senza muoversi da casa. Ovverosia senza andare a Roma. E’ il mio sogno: starmene in cucina o in salotto, recitare la mia parte e aspettare il bonifico, senza stazioni e treni, senza i tassisti romani… Mentre Giorgio Fidenato per meriti libertari: è l’agricoltore ribelle che nei ...