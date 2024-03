I nasoni di Roma diventano supertecnologici | ora si fiutano con l' app di Acea

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gli ultimi tre sono stati installati ieri dalungo la via Sacra, nel tratto che conduce al Colosseo. I primi vennero invece sistemati dal sindaco Luigi Pianciani nel 1874. I «», le fontanelle di, compiono 150 anni. Da un secolo e mezzo dissentano i passanti. Acqua gratuita perni e turisti che, subito dopo l'Unità d'Italia, sgorgava da tre bocchette con la testa di drago. Come testimoniano i, ancora oggi in funzione, a due passi dal Pantheon e in via delle Cannelle, che proprio da tali «bocchette» prende il nome. Con il passare del tempo la «cannella» divenne una sola ma il successo dell'iniziativa fu garantito. «Ora sono 2.800 le fontanelle cilindriche in ghisa», spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, intervenuta all'inagurazione dei nuovi ...