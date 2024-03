I Ferragnez nascondono i figli sui social | c’è lo zampino dei Verdi? Parla Gianfranco Mascia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Iormai non esistono più, almeno secondo quanto lasciano intendere Chiara e Fedez, e la scia mediatica che segue la famiglia con più followers d’Italia continua a tenere alta l’attenzione dei fan e degli haters della ex-coppia. Stavolta, a far discutere è stato il compleanno del piccolo Leone Lucia Ferragni che ieri ha compiuto L'articolo proviene da Il Difforme.

