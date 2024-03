Houston accorcia le distanze | i Lakers perdono i pezzi | la corsa play-in si accende ad ovest

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Quando mancano ormai poco più di una quindicina di partite al termine della stagione regolare, la-in nella Western Conference si, tra vittorie, infortuni e scontri diretti. Attualmente, le squadre che accederebbero allo spareggio sono: Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Los Angelese Golden State Warriors, che occupano il 10^ posto, ovvero l’ultima posizione valevole per i-in. GliRockets, nella notte, ottengono un’importantissima vittoria, la 6^ consecutiva, in ottica-in, imponendosi per 137-114 sugli Washington Wizards. Il super protagonista della partita è Jalen Green, che mette a segno ben 42 punti, eguagliando così il suo massimo in carriera, 10 rimbalzi e 3 assist. Il numero 4 sta viaggiando a cifre ...