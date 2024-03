House of the Dragon 2 | novità per domani | trailer e data d’uscita?

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “. Tutti dovranno scegliere“. La didascalia sotto l’ultimo post pubblicato da HBO sui suoi canali social, contenente una serie di nuovi poster, sembra annunciare che, tra qualche ora, avremosule sulladella seconda stagione diof the. In realtà, non c’è nessuna indiscrezione in merito, ma la supposizione è lecita, dato che a giugno, che era già stato rivelato come periodo, manca sempre meno. Tre mesi fa, era stato rilasciato un primo, corredato di poster, con l’anticipazione del mese in cuiof the2 sarebbe stata disponibile in streaming. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

