Hospital del Circolo I camici verdi argentini promossi a pieni voti dai pazienti varesini

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tre mesi dopo è tempo per un primo bilancio per quella che è stata una sperimentazione a livello lombardo partita da Varese per rispondere al problema attualissimo della mancanza di personale nel mondo della sanità. A dicembre 2023 entravano in servizio negli ospedali di Asst Sette Laghi undici infermieri provenienti dal Sud America, Argentina e Paraguay i due Paesi coinvolti. L’esperienza ha avuto un riscontro positivo, e quindi si replica: è in arrivo un secondo gruppo di sette infermieri sempre dal Paraguay. E per questo ha parlato di buoni risultati anche il direttore generale di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale. "Gli infermieri hanno dimostrato non solo un livello di competenze sovrapponibili a quella dei colleghi italiani – spiega – ma anche grande spirito di adattamento e senso di responsabilità. Tengo a ringraziare i colleghi che li hanno accolti e quelli che li hanno ...