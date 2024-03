Homo e Machina | Sapiens | la sfida delle intelligenze

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alan Turing, parlando alla Bbc nel 1951, tre anni prima di togliersi la vita, mostrò doti da profeta (o da Cassandra?), prevedendo che un giorno ("entro la fine del secolo", preconizzò) le macchine intelligenti avrebbero "superato le nostre deboli capacità" e aprendo alla possibilità che "le macchine prendano il controllo, nel modo menzionato in Erewhon di Samuel Butler", romanzo distopico del 1872, nel quale a un certo punto le macchine vengono tuttavia sconfitte e bandite per sempre. Le tesi di Turing percorrono tutto il nuovo libro di Nello Cristianini, docente di Intelligenza artificiale all’Università di Bath in Inghilterra.(Il Mulino) è il racconto in presa diretta della crescita rapidissima“macchine intelligenti“ edifficili risposte che la specie umana sta cercando di dare, ...

