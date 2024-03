Hockey pista | i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il ctAlessandro Bertolucci ha scelto. L’allenatore degli azzurri infatti ha reso nota la lista deiper la, che si terrà come di consueto a Montreux dal 27 al 31 marzo. Nella cittadina elvetica si disputerà la 69esima edizione della rassegna, che l’Italia ha scelto di preparare allenandosi in questi giorni a Novara, presso il Palasport Stefano Dal Lago, che peraltro sarà unasedi del World Skate Games. Sono 10 gli uomini selezionati: 2 portieri e 8 giocatori di movimento. Fra loro vi sono Simone Corona e Bruno Sgaria, che si occuperanno di difendere i pali, e Francesco Compagno, Alessandro Verona e Giulio Cocco.Nazionale Italiana Senior MaschilePortieri: Simone ...

