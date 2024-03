Hiv eliminato da cellule infette con editing genetico: lo studio - Milano, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Un team di scienziati ha dimostrato che si può eliminare completamente ogni traccia del virus Hiv dalle ...notizie.tiscali

Michelle Impossible & Friends, stasera l’ultima puntata - (Adnkronos) – Ultimo appuntamento stasera con Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. In questa puntata tra gli ospiti Mika, Claudio Amendola ...sardegnareporter

Con le forbici di Crispr sparisce Hiv: sulle cellule funziona. Arriverà all'uomo - E i ricercatori hanno dimostrato che è possibile tagliare via le sequenze del genoma di Hiv integrato nel genoma umano, di fatto "guarendo" per sempre le cellule infettate". 40 milioni di infetti nel ...repubblica