Hiv eliminato da cellule infette con editing genetico | lo studio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Milano, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Un team di scienziati ha dimostrato che si può eliminare completamente ogni traccia del virus Hiv dalleutilizzando le 'forbici molecolari', l'Crispr-Cas. Il potenziale dell'utilizzo di questa tecnologia è stato sondato su colture cellulari in laboratorio in unopresentato in anticipo al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid 2024, in programma dal 27 al 30 aprile a Barcellona), da ricercatori dei Paesi Bassi. Gli esperti puntualizzano che si tratta di risultati preliminari "molto incoraggianti", ma c'è un lungo lavoro da fare per trasformare questa in una cura per l'Hiv. Si conferma la validità dell'approccio che prevede di 'tagliare' il Dna dell'Hiv dalle...