Highlights Monaco-Olimpia Milano 80-98 | basket Eurolega 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024)vince su Chieri per 98-80 nel match valido per l’/24. La partita rompe così la striscia di sconfitte degli uomini di coach Messina e mantiene i milanesi in corsa per i play-in. Si tratta di una vittoria pesante contro la terza classificata, una squadra solitamente solida ma che questa sera è apparsa sottotono. Questi sono i migliori momenti dell’incontro: SportFace.