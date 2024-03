Heat 2 sarà il prossimo film di Michael Mann

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ildiretto da, le riprese sono previste per l'estate 2024.ha dichiarato a Radio France di essere in piena fase di pre-produzione di2 e che, a giudicare dalle pile di fogli sulla sua scrivania, si tratta "sicuramente" del suo. L'Economic Times afferma inoltre che le riprese inizieranno nell'estate del 2024.: annunciato un nuovo romanzo dopo2 L'anno scorso,aveva già dichiarato a Clayton Davis di Variety di avere in programma di girare2 nel 2024 e di aver dato gli ultimi ritocchi alla ...