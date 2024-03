Hamsik | l’entourage | «Sarà più facile tornare a Napoli se De Laurentiis terrà Calzona»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Martin Petras, entourage di Marek, ha parlato a Radio Crc della Slovacchia: «Lobotka migliore slovacco dell’anno? Se lo merita per l’annata disputata col. C’è una tradizione per gli slovacchi perchè quando giocano avincono questo titolo.ha prolungato il contratto fino alla fine delle qualificazioni per i Mondiali, ossia il 30 dicembre 2025. Se la Slovacchia si qualificherà ai Mondiali, mi pare cheavrà un’opzione per allenare fino alla fine dei Mondiali».vicino al: «è stato vicino aanche stavolta, poi alla fine non è arrivato, ma si prova sempre a riportarlo. In Slovacchia ha tante cose, non può fare la valigia e partire da un giorno all’altro, certe cose vanno ...