(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladialle proposte diper il cessate il fuoco "è stata in termini generali". Lo ha detto Osama Hamdan in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani, tra cui Haaretz.

(Adnkronos) – Protesta di Israele per le parole del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin che ha definito una "carneficina" l'operazione israeliana nella Striscia di Gaza, non proporzionata ... (periodicodaily)

Hamas: 'La risposta di Israele alla tregua è negativa' - La risposta di Israele alle proposte di Hamas per il cessate il fuoco "è stata in termini generali negativa". Lo ha detto Osama Hamdan in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani, tra cui ...ansa

Medio Oriente, il governo canadese ha chiesto lo stop delle esportazioni di armi verso Israele - Il governo canadese ha chiesto lo stop dell'esportazione di armi verso Israele, causando la ferma condanna del governo di Netanyahu.lettera43

Israele difende l'assalto all'ospedale di al-Shifa: "Era piano di terroristi di Hamas" - La rappresentante di Israele all'Onu, Meirav Eilon Shahar, ha pubblicato una lettera inviata Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ...globalist