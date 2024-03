Gulasch | la ricetta di Giorgione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Noto piatto ungherese, ottima anche la variante triestina (qui i migliori ristoranti dove provarla a Trieste), ilprende il colore dall'aggiunta di paprika, uno degli aromi che la contraddistingue, ed è di fatto una sostanziosa zuppa a base di carne bovina. Era lache i mandriani si preparavano quando lasciavano la pianura per portare il bestiame verso i mercati. Ecco ladi. Ingredienti per 4 persone 700 g di muscolo di vacca Pezzata Rossa Bavarese 5 cipolle farina burro olio extravergine d’oliva paprika dolce vino bianco 2 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro sale grosso 1/2 l di vino rosso timo, alloro, cumino 1 arancia 2 cucchiai di composta di mirtilli rossi Preparare ilTagliare a pezzettoni il muscolo bovino e infarinarli. In padella, con olio ...