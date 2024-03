Guerre | possibile escalation Le parole del Papa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) nel corso della consueta udienza del mercoledì Nelle ultime ore si sta assistendo ad un nuovo braccio di ferro tra la Francia e la Russia. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, che cita il direttore dei servizi segreti esteri russi, Sergei Naryshkin, “L’attuale leadership della Francia non si cura della morte dei francesi comuni e delle preoccupazioni dei generali. Secondo le informazioni ricevute dal servizio segreto straniero russo, si sta già preparando un contingente da inviare in Ucraina. Nella fase iniziale, ammonterà a circa 2mila persone”. Dichiarazione che arriva all’indomani delledi Putin dopo la sua rielezione, in cui rifiutava qualsiasi ingerenza straniera. Nessuna replica dalla Francia, ma alla vicenda sembra aver risposto il presidente Ucraino Zelensky, che su Telegram scrive: “Ogni giorno la Russia conduce una guerra terroristica contro il ...