Guerra alle mafie | non ai sindaci | Piantedosi | la replica dopo le accuse di Decaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Io capisco l'amarezza del sindaco di Bari": il ministro dell'Interno Matteolo ha detto in un'intervista al Tg1 a proposito del discorso che Antonioha tenuto questa mattina in conferenza stampa. Il primo cittadino, infatti, ha parlato di "atto di" e "sabotaggio elettorale" in riferimento alla decisione del titolare del Viminale di avviare l'iter per lo scioglimento del Comune pugliese per infiltrazioni mafiose. "Il nostro governo - ha spiegato- da quando si è insediato ha già sciolto 15 Comuni in prevalenza di centrodestra. Questo governo ha dichiaratonon certo agli amministratori locali". Il ministro ha sottolineato che "l'iniziativa si è resa necessaria a seguito di un'indagine giudiziaria molto importante, ...