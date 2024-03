Guerra a Gaza | Donzelli FdI | Due Stati Ma la soluzione è lontana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 – “Come ho trovato Israele? Un paese ancora sotto shock, duramente provato che chiede la fine del terrorismo ad ogni costo”. Giovanni, deputato di Fratelli d’Italia, responsabile organizzativo del partito, da sempre fedelissimo di Giorgia Meloni e vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza, accetta di parlare solo degli aspetti umanitari legati alla sua recente missione in Medioriente. “Come non andare con la mente al desiderio di una mamma gravemente malata che vorrebbe riabbracciare sua figlia Noa, la ragazza israeliana divenuta drammatico simbolo dell’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas ancora in mano ai rapitori”. La foto della ventiseienne mentre viene trascinata via ha fatto il giro del mondo. Sua zia, come altri familiari dei circa 130 ostaggi, ha rivolto il suo accorato appello ai parlamentari italiani. “E’ ...