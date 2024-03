Guastalla | Paolo Dallasta candidato sindaco per il Pd

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Reggio Emilia), 20 marzo 2024 - Il Partito democratico ha il suoper. La scelta è caduta su, attuale capogruppo in consiglio perBene Comune. Il padre Mario è statofino a tre mandati fa. E ora potrebbe essere il figlio a ricoprire il ruolo di primo cittadino in caso di vittoria della lista di centrosinistra. Ieri sera gli iscritti del Pd hanno votato la proposta di candidatura di, 35 anni, che dal 2013 esercita la libera professione di urbanista come consulente di Società e Fondi di sviluppo immobiliare, specializzandosi in progetti di rigenerazione urbana e di conversione di immobili e aree dismesse. La scelta è giunta per tenere unito il centrosinistra ...