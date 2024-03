Green pass globale | Schillaci lo boccia nuovamente | “Non lo adotteremo mai | no allo strapotere dell’Oms”

Orazio Schillaci dice no « allo strapotere » dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E il ministro del governo Meloni fa anche sapere che l’Italia non aderirà mai al Green pass globale dell’Oms. ... (open.online)

Schillaci ribadisce: “Governo non aderirà mai al Green pass globale, no allo strapotere dell’Oms” - Il Ministro della Salute in un’intervista a La Verità torna sull’aggiornamento del Regolamento sanitario su cui sta lavorando l’Organizzazione mondiale per la sanità. Il Governo salvaguarderà i dati d ...quotidianosanita

Schillaci: l’Italia non aderirà al Green pass globale - Roma, 20 mar. (askanews) – “L’Italia non aderirà al Green pass globale: il governo salvaguarderà i dati dei cittadini e gli interessi nazionali, non ci sarà alcuna cessione di sovranità all’Oms”. Lo d ...askanews

