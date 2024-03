Grandi nomi della danza a Fossanova per Arte in Danza 2024

Joe Biden non ha nominato Trump nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. L'ha indicato solo come "il Predecessore". Aggiunendo che è colpa sua se il Medio Oriente esplode e se si rischia di ... (firenzepost)

Il lavoro povero in Italia è endemico e in crescita , ma il governo si volta dall’altra parte. Alle azioni concrete in favore di chi fatica ad arrivare a fine mese pur avendo uno stipendio preferisce ... (ilfattoquotidiano)

Lo Smart Watch Amazfit Bip 3 Pro in offerta speciale su Amazon La promozione primaverile di Amazon offre lo Smart Watch Amazfit Bip 3 Pro a soli $54,99. Questo smart Watch è in grado di monitorare ... (newsnosh)

Pagina 0 | Lazio, Lalic sicuro: "Tudor azzererà le gerarchie" - L’ex compagno dell’Hajduk racconta il nuovo allenatore biancoceleste: "Appena capiranno il suo metodo partirà la scalata in classifica" ...corrieredellosport

Call My Agent Italia 2, il cast: “Quello che non sapete sul cinema è tutto qui” - Il dietro le quinte del cinema come non lo avete mai visto tra luci e ombre, risate, glamour, manie, vizi e virtù dello showbiz italiano ...dire

Portofino Days 2024, tre giorni dedicati alla grande fiction con eventi e ospiti - Incontri, masterclass di professionisti del settore, Casting Day, proiezioni, una grande anteprima internazionale, premiazioni, Grandi nomi del cinema italiano e non solo, training che chiamano a ...mentelocale