Grande Fratello | volano stracci tra la mamma di Greta Rossetti e Giulia Provvedi che sbrocca | “Hai rovinato il percorso di tua figlia!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladi, Marcella Bonifacio è stata nuovamente ospite ieri di una puntata di Casa SDL. Qui ha ritrovato non solo Gabriele Parpiglia, Giovanna Abate, Amedeo Venza e Georgette Polizzi ma anchecon la quale la donna ha già in passato avuto un diverbio. Anche in questa nuova puntata non sono mancate le scintille tra le due. In primo luogo peròMarcella ha ribadito ancora una volta il suo pensiero sul rapporto che si è creato tra lae Sergio D’Ottavi tirando in ballo anche l’ex fidanzato di, Michele Morrone: Vorrei dire tante cose ma in questo momento vi dico solo che non me la sono sentita di attaccare miadentro la Casa perché lì dentro è ovattata ...