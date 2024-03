Grande Fratello sondaggi 21 marzo 2024 | chi esce alla semifinale?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tre concorrenti al televoto alnella puntata di giovedì 21. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia, rinunciandopossibilità di arrivarefinale di lunedì 25. In nomination ci sono Simona Tagli, Alessio Falsone e Federico Massaro. Come sempre, ormai, il pubblico sa che deve votare in positivo e, quindi, per la persona che si ha intenzione di salvare. Il concorrente o la concorrente che riceverà meno voti, quindi, dovrà uscire seduta stante dcasa del GF. C'è da dire, però, che quasi certamente, nella prossima puntata del reality show ci sarà anche qualche altra eliminazione a sorpresa, proprio come accaduto lunedì scorso. Gli unici che non rischiano nulla, in quanto sono ...