Grande Fratello | la mamma di Greta torna ad attaccare Sergio D' Ottavi dopo le nomination | Greta Scappa

Se c’è una cosa che non sta andando proprio giù alla stra Grande dei sostenitori di Beatrice Luzzi è il suo debole per Giuseppe Garibaldi , che persiste nonostante tutte le cattiverie che le avrebbe ... (tuttivip)

Anita Olivieri avrebbe scoperto di non essere amata come credeva fuori dal Grande Fratello: come ha reagito l’ex gieffina Per Anita Olivieri è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. L’ex ... (361magazine)