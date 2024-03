Grande Fratello | Edoardo Sanson si sbilancia sul tradimento subito da Anita Olivieri | il forte messaggio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 marzo 2024)da quando è stato tradito dialcon Alessio Falsone oltre alla sofferenza cerca di prenderla con ironia, rispondendo in maniera spiazzante a fan ed esperti di gossip. Ed è ciò che è accaduto anche in questo caso, quando ha replicato in modo crudo e sarcastico alla domanda di una sua follower.rimarrà della sua posizione e non rivedrà più la ragazza con cui ha condiviso dieci anni di esperienze della sua vita? GF 2023:, altra frase su, dopo aver detto all’esperto di gossip Alessandro Rosica chenon lo vedrà neanche in ...