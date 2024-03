Grande Fratello | Antonio Zequila ricorda la sua storia con Simona Tagli | “Quando ci siamo conosciuti era molto ambita | aveva l’ormone in fermento | il suo unico problema è che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è stato ospite ieri di una nuova puntata di Turchesando, il programma radiofonico in onda su Radio Cusano. Qui, insieme a Turchese Baracchi, ha parlato della sua ex fidanzatae di come è nata la loro relazione:io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori. Lei era famosa e io no, erasensuale.in. Mi ha conquistato la sua simpatia, noi ciad una festa per il compleanno di Renzo Arbore e lei midato un numero di telefono perché era sposata. Poi ciper ...