Grande Fratello | Alessio Falsone parla di Anita Olivieri | “Adesso è un’infatuazione forte | potrà diventare amore oppure…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel corso dell’ultima puntata del, andata in onda lunedì sera, a lasciare il gioco sono stati Paolo Masella e, la quale nelle ultime settimane aveva iniziato una frequentazione con. Proprio quest’ultimo, nelle scorse ore si è ritrovato are con Rosy Chin dell’ex coinquilina ricordando alcuni momenti passati insieme in Casa e proiettandosi fuori dal reality con lei. A tal proposito l’allenatore ha spiegato di avere sensazioni positive in merito alla storia con lei e di avere l’intenzione di costruire una storia d’matura, sebbene al momento non voglia sbilanciarsi per quanto riguarda i suoi sentimenti: L’altra sera non riuscivamo are perché mi diceva che non sapevo ...