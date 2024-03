Grande Fratello 17 | chi è rimasto in Casa e quanti vanno in finale

Federico on fire contro Perla: “Fino a 3 giorni fa eri nel resort ora fai la regina delle casalinghe” - Nuova discussione nella casa del Grande Fratello tra il giovane Federico Massato e la campana Perla Vatiero per le pulizie ...tuttosulgossip

Grande Fratello, Letizia piange per Paolo: “A prescindere ho lui”, le lacrime della gieffina non convincono il pubblico - Dopo l'eliminazione di Paolo, nella casa del "Grande Fratello" Letizia piange per la sua uscita: lo sfogo con Massimiliano in bagno ...tag24

GF, sondaggi online sull'eliminato del 21 marzo: sarebbero salvi sia Federico che Simona - Giovedì 21 marzo uno tra Alessio Falsone, Simona Tagli e Federico Massaro verrà definitivamente eliminato dal Grande Fratello. A decretare chi dovrà lasciare il gioco è come sempre il pubblico ...it.blastingnews