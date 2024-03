GPS docenti 2024 | tanti aspiranti possono già contare sui 12 punti per il 2023 24 | per altri dipenderà da data scadenza domanda

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono giorni di attesa anche per l'ordinanza ministeriale sulle GPS: l'aggiornamento che dovrebbe svolgersi in questa primavera, potrà garantire l'aggiunta di titoli e punteggi e nuovi inserimenti per inserirsi nella lista dove siottenere contratti di supplenza. L'articolo .

