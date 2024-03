GP Portimao 2024 | Bagnaia | “Pista che mi piace | tanti avversari ma ci faremo trovare pronti”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prosegue il Mondiale di MotoGPcon i saliscendi di. Il leader della classificaha analizzato il weekend che aspetta lui e la Ducati: “Sono contento di tornare a correre qui. Lamie siamo sempre stati molto veloci. L’anno scorso abbiamo vinto sia Sprint che gara lunga. Ci sarannoquest’anno. Ci”. Anche Enea Bastianini ha speso alcune parole sul weekend in arrivo: “A fine gennaio abbiamo fatto dei test qui. Lo scorso anno mi sono infortunato qui e la mia stagione è cambiata nettamente. In Qatar pensavo di andare meglio, cercherò di migliorarmi”. SportFace.

