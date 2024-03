GP Melbourne | Vasseur | “Tracciato simile a Jeddah | pista molto amata dai piloti”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Team Principal della Ferrariha analizzato l’imminente weekend in Australia, sul circuito di: “Ila quello di. Noi utilizzeremo un approccio aggressivo per provare a impensierire la Red Bull, che al momento è l’unica macchina che è stata più forte di noi. Le prime settimane, tra Bahrain e Arabia Saudita, sono stateintense. Dopo un weekend di pausa ora ci aspetta la trasferta più impegnativa dell’anno. Laè tra le più amate dai. Cercheremo di giocarci le nostre carte al meglio delle nostre possibilità”. SportFace.

