Governo | ok Cdm a riforma Testo unico audiovisivi

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che modifica il Testo unico dei servizi di media audiovisivi ... (liberoquotidiano)

Guerra ucraina: Italia conferma sostegno - La Guerra in Ucraina, il sostegno dato a Kiev da parte dell'Italia e gli obiettivi dell'Alleanza Atlantica. Sono alcuni dei temi affrontati oggi dal presidente del Consiglio dei ministri italiano, Gio ...avionews

Russia: Tajani, 'nessuno in Ue mi ha chiesto conto di Salvini' - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "A me non ha mai chiesto conto nessuno. Io rendo conto di quello che dico io". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi per il ...affaritaliani

Governo: domani riunione Cipess su Anas, poi conferenza stampa con Salvini e Morelli - Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Riunione del Cipess domani alle 17.30 a Palazzo Chigi. Dopo la riunione, informa una nota, si terrà nella sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio una conferenza ...ilsannioquotidiano