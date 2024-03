Governo | Meloni | ‘non sottovalutare nostra cultura per difesa democrazia’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La democrazia è uno dei pilastri fondativi del pensiero politico europeo e occidentale. Eppure, dall?Antica Grecia ai giorni nostri, la storia europea e occidentale è stata anche una perenne e continua lotta per difendere i valori democratici. Una lotta nata spesso da una condizione: quando un popolo vive per molto tempo in democrazia è portato a credere che la democrazia sia qualcosa di scontato, e non un bene prezioso da difendere da insidie e per cui valga la pena combattere”. Così la premier Giorgia, nel videomessaggio indirizzato ai presidenti Joe Biden e Yoon Suk Yeol (Corea del Sud, ndr) per la terza edizione del Summit for Democracy.“È quello che stiamo vivendo anche oggi – osserva la presidente del Consiglio -, con l?instabilità a livello internazionale e con le insidie che attraversano i nostri sistemi democratici. Insidie ...

