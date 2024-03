(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) –la premier Giorgiasarà a, alle 11.30, perre l’Accordo per lo sviluppo e latra ile la Regione Molise. Nel pomeriggio, alle 16, è attesa a, nell’aula Quadrifoglio dell?Università degli Studi della Basilicata, per ladell’intesa per lo sviluppo e latra l’esecutivo e la Regione Basilicata. L'articolo CalcioWeb.

Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera dopo la spaccatura su Putin: poi il leghista va via - Sgarbo Salvini a Meloni, "tempesta di carne", Gaza intossicata, il giallo di Alessio morto ad Amsterdam, maltempo nel weekend e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata ...informazione

Governo: Meloni lunedì a Campobasso e Potenza per firma accordi coesione - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Lunedì la premier Giorgia Meloni sarà a Campobasso, alle 11.30, per firmare l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise. Nel pomeriggio, alle ...lanuovasardegna

Fondi di coesione, Meloni lunedì a Campobasso e Potenza - Doppio impegno in Molise e Basilicata lunedì per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alle 11.30, come rende noto Palazzo Chigi, parteciperà alla Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la ...trmtv