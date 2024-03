“Se ci sono elementi per cui il ministro deve riferire , verrà lui. Come ha fatto Crosetto e tutti i ministri interpellati”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè , ha commentato la ... (ilfattoquotidiano)

Governo: Donzelli, 'non lezioni di coerenza da chi cambiava maggioranza come pochette' - Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del ...lagazzettadelmezzogiorno

Russia, Donzelli: anche Mattarella nel 2018 faceva auguri a Putin - Roma, 20 mar. (askanews) – Non solo Giorgia Meloni, ma anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2018 aveva un altro atteggiamento verso il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha ri ...askanews

Donzelli (Fdi): anche Mattarella nel 2018 faceva gli auguri a Putin - Lo ha ricordato Giovanni Donzelli, Fdi, parlando in aula alla Camera in dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate in seguito alle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo di ...askanews