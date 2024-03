Governo | Conte a Meloni | Italia disastro | lei fa battute su pochette

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 20 mar. (askanews) – "Lo vede ileconomico verso cui stiamo marciando? Rincari record delle bollette, aumenti delle tasse e lei viene in Parlamento a faresulla mia…". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenendo nel dibattito in aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles domani e dopodomani. "Un suo senatore si è permesso di fare una battuta omofoba sul presidente Macron, ma cos'è uno spettacolo comico? Glini non vogliono la terza guerra mondiale dove ci state portando", ha aggiunto.