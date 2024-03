Governo | Cdm | ' ok definitivo a dlgs su Codice comunicazioni elettroniche'

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che riforma ildelle. Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata post Cdm.

Governo: Cdm impugna legge stabilità regione Abruzzo 2024 - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha "deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n.lanuovasardegna

Il Cdm delibera, Tarurianova Capitale italiana del libro per il 2024 - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha deliberato di assegnare il titolo di Capitale italiana del libro il 2024 a Taurianova. Lo riferisce Palazzo ...ansa

Cdm, Musumeci "Prorogato stato emergenza per E.Romagna, Umbria e Marche" - ROMA (ITALPRESS) - Il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza, in conseguenza delle avverse ...notizie.tiscali