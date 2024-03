Governo | al via Cdm a P Chigi

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Particolarmente in quest'anno, con la presidenza del G7, gli impegni sono moltissimi.io cerco di spostarli tutti nel fine settimana per non togliere tempo alla politica ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Particolarmente in quest'anno, con la presidenza del G7, gli impegni sono moltissimi.io cerco di spostarli tutti nel fine settimana per non togliere tempo alla politica ... (iltempo)

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Particolarmente in quest?anno, con la presidenza del G7, gli impegni sono moltissimi.io cerco di spostarli tutti nel fine settimana per non togliere tempo alla politica ... (calcioweb.eu)

Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera dopo la spaccatura su Putin: poi il leghista va via - Sgarbo Salvini a Meloni, "tempesta di carne", Gaza intossicata, il giallo di Alessio morto ad Amsterdam, maltempo nel weekend e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata ...informazione

Conte a Meloni: "Su Ucraina ha messo l'Italia in un vicolo cieco" - (Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 “Lei oggi si presenta senza soluzioni. Perché non c’è via d’uscita: non vuole inviare le truppe in Ucraina, non vuole trattare con Putin, non vuole partecipare a u ...affaritaliani

Chi sta spazzando via gli oligarchi in Ucraina. Report Wilson Center - Ma il progressivo avvicinamento all'Occidente, l'assimilazione dei suoi valori e l'invasione del 2022 hanno spazzato via l'intero sistema. E con esso gran parte della corruzione ...formiche