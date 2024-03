Governo a testa bassa contro la Corte dei Conti | ‘irritazione’ per la bocciatura del nuovo Pnrr “Mai visto un lavoro così specifico su un decreto”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Iltorna all’attacco delladeiche ieri ha inviato al Parlamento e diffuso una memoria di 52 pagine molto critica sulsulla rimodulazione del. In cui non solo coni tagli a un programma di investimento per gli ospedali già conti dalle Regioni, ma arriva anche a ventilare che il provvedimento assegni alla struttura di missione a Palazzo Chigi poteri che travalicano le prerogative attribuite dalla Costituzione alla presidenza del Consiglio. Mercoledì mattina anonime fonti governative hanno diffuso una velina che parla di “irritazione” per quei giudizi e preannuncia una risposta ufficiale. Segue la “domanda retorica” di un ministro – non c’è il nome del titolare del Piano Raffaele Fitto, in passato protagonista di diversi scontri ...

Crisi di Governo a San Marino, verso le elezioni anticipate - Il successivo rimpasto all'Esecutivo aveva premiato Democrazia cristiana e Socialisti e democratici con un dicastero in più a testa. Una tregua fredda, non senza malcontenti, per alcune scelte di ...notizie.tiscali

Per gli ETF spot su Ethereum sarebbe meglio esordire a dicembre, secondo molti esperti - Uno spostamento di opinione notevole, considerato che alla fine del 2022 le percentuali erano intorno al 50% a testa. Una opinione che è sostanzialmente condivisa dagli analisti di Bloomberg. A ...tag24

Europee, il sondaggio premia la Meloni: Fratelli d'Italia sopra il 27% - "Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa - ha spiegato ieri il presidente del Consiglio al Senato - cosa non facile, non accade spesso che ...ilgiornale