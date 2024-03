Gorky Park | come finisce il film?

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alla fine del, dopo una sparatoria mortale e una serie di rivelazioni, il protagonista Arkady Renko (William Hurt), prende una decisione che cambierà il corso degli eventi. Irina Asanova (Joanna Pacu?a) emerge per arrendersi: scopriamo che è lei a sparare a Jack Osborne (Lee Marvin), rivelando così un’intesa segreta con Renko. Questo atto culmina nella liberazione degli zibellini e nella scelta di Renko di tornare al suo lavoro a Mosca, segnando la fine del dramma e il destino dei personaggi principali. Nel culmine della narrazione, troviamo il protagonista Arkady Renko, interpretato da William Hurt, che si trova immerso in una rete di corruzione e omicidi. Renko, insieme a Pribluda e altri agenti del KGB, si reca alla fattoria isolata di Osborne. Qui trovano Kirwill legato a un albero e sventrato, dopo aver ucciso i ...

