Google Pixel 7a con caricabatterie incluso in offerta a un prezzo super basso su Amazon

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo la fine del periodo di lancio,7a non ha più visto chissà quali iniziative promozionali su. In queste ore ci sono fortunatamente dei ribassi interessanti: lo smartphone della casa di Mountain View può essere acquistato con uno sconto decisamente consistente. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Dopo le offerte degli ultimi giorni per il fratello maggiore, oggi tocca a Google Pixel 8: lo smartphone Android viene proposto in offerta nella versione da 128 GB al minimo storico Amazon . Vediamo ... (tuttoandroid)

Pixel 8a: il prossimo passo nell’innovazione della serie Pixel di Google - Il prossimo passo nell’evoluzione della famiglia Pixel di Google potrebbe essere rappresentato dal Pixel 8a, il terzo componente della serie Pixel 8, che si prevede venga annunciato durante la ...news.fidelityhouse.eu

Grossi sconti ora per Google Pixel 8 e prezzi sotto i 600€. E occhio anche a Pixel Buds e Pixel Watch - Ottimo prezzo ora su Amazon per quanto riguarda il Google Pixel 8 con 8 GB di memoria di sistema e 128 GB di spazio per l'archiviazione. Ma diversi dispositivi Google Pixel sono tra le Offerte di Prim ...hwupgrade

Grossi sconti ora per Google Pixel 8 e prezzi che sotto i 600€. E occhio anche a Pixel Buds e Pixel Watch - Ottimo prezzo ora su Amazon per quanto riguarda il Google Pixel 8 con 8 GB di memoria di sistema e 128 GB di spazio per l'archiviazione. Ma diversi dispositivi Google Pixel sono tra le Offerte di Prim ...hwupgrade